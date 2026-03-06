scandicci festeggia due giorni di riposo dopo quattro mesi di impegno

Scandicci ha ottenuto una vittoria importante nei quarti di finale, battendo in trasferta Bergamo 1991. La squadra ha concluso una partita decisiva che le permette di accedere alle fasi successive del torneo. Dopo questo risultato, la formazione ha deciso di prendersi due giorni di riposo, concluso un ciclo di quattro mesi di impegno intenso.

In una sfida decisiva dei quarti di finale, la formazione di Scandicci porta a casa una vittoria netta in trasferta contro Bergamo 1991, fissando il pass per la semifinale. La prestazione, pur non priva di difficoltà, ha mostrato reattività di gruppo, gestione della gara e consolidamento dei reparti, con un punteggio complessivo di 0-3 e parziali 20-25, 17-25, 20-25. La squadra è entrata in campo a Treviglio proponendo una strategia mirata a contenere la volontà offensiva degli avversari, che hanno attaccato con intensità fin dai primi scambi. Nonostante una partenza intensa da parte di Bergamo 1991, Scandicci ha mantenuto lucidità e ha controllato i momenti chiave della gara, chiudendo ogni set con decisione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

