Scandicci contributi ai condomini per installare telecamere di sicurezza

Il Comune di Scandicci ha deciso di finanziare l’installazione di telecamere di sorveglianza nelle aree pubbliche dei condomini presenti nel territorio. Un contributo pubblico che mira a migliorare la sicurezza e il monitoraggio degli spazi condivisi. La decisione riguarda i condomini interessati e si inserisce in un progetto di intervento volto a rafforzare la tutela degli spazi comuni.

L'assessore alla Sicurezza, Vignozzi: "Con questa iniziativa vogliamo potenziare la presenza di 'occhi elettronici', costruendo una rete capillare di sorveglianza" Il Comune di Scandicci finanzierà l'installazione di telecamere di sorveglianza per il controllo delle aree pubbliche nei condomini del territorio. Le risorse messe a bilancio dall'Amministrazione, per un totale di circa 10mila euro, saranno erogate tramite un bando in fase di predisposizione, che sarà aperto nei prossimi mesi. Il contributo riguarderà i dispositivi di videosorveglianza da collocare nell'ambito del protocollo d'intesa tra Comune e proprietà private di immobili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Postamat a Piediluco: “Installare un servizio fondamentale per garantire dignità, sicurezza e accoglienza ai turisti” Jacques Moretti progettava lavori al Constellation, la mail ai condomini «esasperati» da caos e leggerezze: «L’uscita di sicurezza? Era sempre chiusa»Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, volevano ampliare ulteriormente... Altri aggiornamenti su Scandicci contributi ai condomini per.... Argomenti discussi: Dal Comune contributi per telecamere condominiali per il controllo delle aree pubbliche. Dal Comune contributi per telecamere condominiali per il controllo delle aree pubblicheIl Comune di Scandicci finanzierà l'installazione di telecamere di sorveglianza per il controllo delle aree pubbliche nei condomini del territorio. Le risorse messe a bilancio dall'Amministrazione, pe ... 055firenze.it Scandicci: telecamere condominiali per il controllo del territorio. Contributo del Comune per installarleIniziativa per la sicurezza. Il Comune di Scandicci finanzierà l'installazione di telecamere di sorveglianza per il controllo delle aree pubbliche nei condomini del territorio di Scandicci. Le risorse ... firenzepost.it