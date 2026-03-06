Nel 2025 il numero di nuovi progetti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale è diminuito del 75%. Contestualmente, quasi il 70% dei progetti in corso ha subito blocchi e ritardi a causa di incertezze e ostacoli burocratici, portando a una forte battuta d’arresto nello sviluppo di nuove installazioni energetiche sostenibili. La situazione evidenzia una fase di crisi per il settore delle energie rinnovabili.

Nel 2025 crolla del 75% il numero dei nuovi progetti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale, mentre quasi il 70% dei 1.781 in fase di valutazione è ancora in attesa della conclusione dell’istruttoria tecnica Via Pnrr-Pniec. In Italia ritardi, lungaggini burocratiche, freni imposti dai ministeri competenti, continuano a schiacciare le rinnovabili, cruciali per il futuro e l’indipendenza energetica del Paese. “Un alert preoccupante vista la situazione geopolitica attuale in Medioriente e i conflitti degli ultimi anni che hanno fatto salire alle stelle il prezzo dell’energia e dimostrato tutta la fragilità di un mondo dipendente dalle fonti fossili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scacco alle rinnovabili, blocchi e incertezze fanno crollare le istanze per nuovi impianti: la mappa della paralisi

La regione investe 2,5 milioni sulle Comunità energetiche rinnovabili per nuovi impianti e opere annesseL’Emilia-Romagna investe 2,5 milioni di euro per sostenere la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di impianti esistenti idonei alla...

Nuovi impianti per le “rinnovabili”. Il Comune di Surbo invoca una cabina di regiaAttualmente nel territorio comunale di Surbo risultano già essere installati sei impianti, di cui cinque fotovoltaici e un impianto eolico, per una...

Una raccolta di contenuti su Scacco alle rinnovabili blocchi e....

Discussioni sull' argomento KEY- The Energy Transition Expo; Rinnovabili frenate dalla burocrazia: Legambiente lancia l’allarme.

Nel report Scacco Matto alle rinnovabili presentato a KEY Rimini, l’associazione denuncia ritardi e pareri contrari: «Servono regole chiare e più sì»Nel report Scacco Matto alle rinnovabili presentato a KEY Rimini, l’associazione denuncia ritardi e pareri contrari: «Servono regole chiare e più sì» ... cosenzachannel.it

Scacco Matto alle rinnovabili, Legambiente lancia l'allarme: troppi ostacoli in Italia e tra gli esempi virtuosi spicca San SosteneRimini - In Italia le rinnovabili, cruciali per il presente e il futuro del Paese e per la sua indipendenza energetica, continuano ad essere sempre più schiacciate da ritardi, ostacoli burocratici e f ... lametino.it

Il conflitto in Medio Oriente continua a tenere in scacco il traffico aereo internazionale. Ci troviamo in Qatar. Qui, dal 28 febbraio scorso, Riccardo è bloccato a Doha insieme ad altri sedici connazionali. Quello che doveva essere un semplice scalo di poche ore, - facebook.com facebook