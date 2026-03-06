sbarra nella cabina del regionale il caso approda in parlamento

Un’interrogazione parlamentare è stata presentata per indagare sulla sicurezza del sistema ferroviario e sulle criticità delle linee lombarde che ogni giorno vengono percorse da migliaia di pendolari. La questione nasce dopo l’incidente alla sbarra di una cabina del regionale, avvenuto a Tavazzano con Villavesco, e ora il caso viene portato all’attenzione delle autorità nazionali.

TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lodi) Un’interrogazione in Parlamento "per fare luce sulla sicurezza del sistema ferroviario e sulle criticità che da tempo interessano le linee lombarde frequentate ogni giorno da migliaia di pendolari". A presentarla è stata Valentina Barzotti, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato il deposito dell’atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Denunciamo la gravissima crisi che interessa il sistema ferroviario italiano, con particolare riferimento alle tratte lombarde, utilizzate quotidianamente da lavoratori e studenti", spiega l’esponente pentastellata. L’iniziativa arriva anche alla luce del grave episodio verificatosi lunedì sera lungo la linea convenzionale Milano–Lodi–Piacenza–Bologna, nei pressi della stazione di Tavazzano con Villavesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, sbarra di ferro sfonda la cabina del treno in corsa: il caso arriva in Parlamento

Sbarra sfonda la cabina del regionale. Choc e amarezza tra i pendolari: "Venga fatta piena chiarezza"

