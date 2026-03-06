Sbarazzo primo giorno di shopping in centro Si va avanti fino a domenica - Video

Il primo giorno di «Sbarazzo» è iniziato questa mattina e prosegue fino a domenica, con commercianti e clienti che si muovono tra le strade del centro. Durante le ore di apertura, molte persone hanno visitato i negozi per fare acquisti e passeggiate, creando un clima di movimento e attività nel cuore della città. La manifestazione coinvolge diverse attività commerciali e si svolge in vari punti del centro storico.

L’APPUNTAMENTO. Il primo giorno di «Sbarazzo» è trascorso tra passeggiate e shopping dentro e fuori dai negozi della città. La maggior parte delle attività che hanno aderito all’iniziativa ha esposto la merce anche all’esterno degli esercizi commerciali, in modo da mostrare articoli e capi superscontati al maggior numero di clienti. Già dalla mattina, complice il clima soleggiato, la curiosità ha portato tanta gente in centro, così come nella pausa pranzo molti dipendenti ne hanno approfittato per sbirciare su tavoli e stendini presenti in strada, alla ricerca di oggetti delle diverse merceologie e abbigliamento della propria taglia. L’atmosfera positiva è poi proseguita anche nel pomeriggio, quando si è intensificato il via vai di persone, richiamate dall’evento che è diventato un vero appuntamento sul calendario dei bergamaschi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sbarazzo, primo giorno di shopping in centro. Si va avanti fino a domenica - Video Leggi anche: Sbarazzo invernale a Rapallo: tre giorni di shopping a prezzi ribassati Sbarazzo a Sestri Levante: due giornate di shopping con tante offerte specialiNuovo appuntamento con lo Sbarazzo a Sestri Levante: sabato 7 e domenica 8 febbraio, in arrivo due giornate di shopping invernale nel centro con i... Approfondimenti e contenuti su Sbarazzo primo giorno di shopping in.... Discussioni sull' argomento Sbarazzo, primo giorno di shopping in centro. Si va avanti fino a domenica; A Bergamo torna Lo Sbarazzo: dal 6 all’8 marzo acquisti a prezzi scontati in città. Sbarazzo, primo giorno di shopping in centro. Si va avanti fino a domenicaLo sbarazzo proseguirà fino a domenica, quando una ventina di realtà allestiranno anche i gazebo sul Sentierone, per il tradizionale evento finale della manifestazione, mentre le promozioni ... ecodibergamo.it Lo Sbarazzo torna a Bergamo: dal 6 all’8 marzo acquisti super scontatiDa venerdì a domenica prossima torna lo Sbarazzo con la 13esima edizione che coinvolge 78 realtà commerciali della città. ecodibergamo.it L'Eco di Bergamo. Leinad · Happy. Primi affari e primi acquirenti in centro a Bergamo per lo Sbarazzo che coinvolgerà i negozi di BergamoinCentro fino all'8 marzo. Previsti anche i gazebo nella giornata di domenica sul Sentierone. Scopri di più su ecodiber facebook Sbarazzo, primo giorno di shopping in centro. Si va avanti fino a domenica x.com