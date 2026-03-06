Un rappresentante di un gruppo politico afferma che non hanno intenzione di sottrarre deputati alla Lega e che le porte sono aperte per tutti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 4 marzo 2026 e viene accompagnata da un video diffuso dall’agenzia vista. La frase si concentra sulla disponibilità e sull’apertura del loro gruppo nei confronti di altri partiti.

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 "Noi non scippiamo niente a nessuno. Le porte aperte sono per tutti. Chiaramente più è alto il livello istituzionale, più noi ci chiediamo chi voglia entrare e chi no. Porte aperte a consiglieri comunali, sindaci? Assolutamente, ce ne sono tanti che sono venuti anche qui oggi", così Rossano Sasso esponente di Futuro Nazionale, prima della conferenza stampa del partito organizzata all'hotel Artemide a Roma. Durata: 0016 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 04-03-26 sasso le nostre porte sono aperte a tutti 0016 Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di Vannacci, è destra vitale

Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputatiRoberto Vannacci “ruba” altri due deputati alla maggioranza e alla Lega di Matteo Salvini, accogliendo in Futuro Nazionale Edoardo Ziello e Rossano...

Contenuti e approfondimenti su Futuro Nazionale.

Temi più discussi: Sasso (Futuro Nazionale): Non scippiamo deputati alla Lega, ma le nostre porte sono aperte - Il video; Sasso (Futuro Nazionale): Non scippiamo deputati alla Lega, ma le nostre porte sono aperte; Con noi di Futuro Nazionale torna la destra in Italia. Sasso e Russo lanciano il partito di Vannacci a Foggia; Futuro nazionale prepara il lancio: sede a Roma, comparsata a Sanremo e ipotesi incontro alla Camera.

Sasso (Futuro Nazionale): Non scippiamo deputati alla Lega, ma le nostre porte sono aperte(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Noi non scippiamo niente a nessuno. Le porte aperte sono per tutti. Chiaramente più è alto il livello istituzionale, più noi ci chiediamo chi voglia entrare e chi ... la7.it

Con noi di Futuro Nazionale torna la destra in Italia. Sasso e Russo lanciano il partito di Vannacci a FoggiaDalla mezzanotte di oggi è partito il tesseramento del nuovo partito del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale che nel logo ... immediato.net

FUTURO NAZIONALE, Sasso: "Nuove adesioni in Puglia. Militanti storici ed amministratori della Lega passano con Vannacci. Siamo il partito della destra vera" Ecco chi ha cambiato casacca - facebook.com facebook

Meno destra omeopatica, più destra vera: Futuro Nazionale è l’idea che diventa azione. #avantitutta x.com