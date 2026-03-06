Saronno si scioglie il gruppo dei City Angels | stop al presidio in città

A Saronno si interrompe l’attività del gruppo dei City Angels dopo poco più di un anno di presenza in città. Il gruppo locale dei volontari ha deciso di smettere di svolgere il presidio e le attività di assistenza nel centro cittadino. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così un periodo in cui erano stati coinvolti nelle operazioni di supporto e sicurezza.

