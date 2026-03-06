Santobono deceduto bimbo che era stato trasportato dal San Pio per problemi cardiaci

Un bambino ricoverato al San Pio nella notte tra mercoledì e giovedì è deceduto dopo essere stato trasferito dal Santobono a causa di problemi cardiaci. Il piccolo era stato trovato in arresto cardiocircolatorio, ma non è riuscito a superare le complicazioni. La sua morte è stata confermata dai medici dopo le cure intensive. La vicenda è seguita con attenzione dalla comunità locale.

Non ce l’ha fatta il bimbo che nella notte tra mercoledì e giovedì era stato ricoverato al San Pio in arresto cardiocircolatorio. Prontamente rianimato dai sanitari del pronto soccorso, il bimbo era poi stato trasferito al Santobono di Napoli dove purtroppo è deceduto all’alba di stamane. Gli sforzi dei medici del maggiore ospedale pediatrico del sud Italia non sono stati sufficienti per strappare alla morte il piccolo a causa della gravità delle sue condizioni di salute. Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Santobono, deceduto bimbo che era stato trasportato dal San Pio per problemi cardiaci Leggi anche: Ieri in Campania: 14enne trasportata in elisoccorso dal San Pio al Santobono Ragazza di 14 anni trasferita in elisoccorso dal San Pio al SantobonoUn elicottero si è alzato in volo dall’eliporto dell’ospedale San Pio di Benevento diretto al Santobono di Napoli per il trasferimento urgente di una... Contenuti utili per approfondire Santobono deceduto bimbo che era stato.... Argomenti discussi: Benevento, bimbo di un anno elitrasportato al Santobono di Napoli: condizioni critiche; Benevento bimbo di un anno trasportato in elisoccorso al Santobono.