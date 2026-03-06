Santa Coletta di Corbie 6 marzo | riformatrice delle Clarisse e testimone di povertà

Oggi si ricorda Santa Coletta di Corbie, vissuta tra il 1381 e il 1447, riconosciuta come riformatrice delle Clarisse e considerata una testimone di povertà. La Chiesa celebra la sua memoria in questa data, evidenziando il suo ruolo nel rinnovamento dell’ordine religioso femminile. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle ricorrenze dedicate alla santa.

Oggi, venerdì 6 marzo 2026, la Chiesa fa memoria di Santa Coletta di Corbie (1381–1447), chiamata la "seconda madre delle Clarisse". Nel cuore della Quaresima, la sua figura richiama con forza la povertà evangelica e la conversione del cuore. Nata a Corbie in Piccardia, Coletta percorse un intenso cammino vocazionale: fu beghina e poi reclusa (1402–1406). Nel 1406 chiese e ottenne l'autorizzazione di Benedetto XIII (obbedienza avignonese) a riformare il secondo ordine francescano, sostenuta dal francescano Enrico (Henry) de Baume. Nel 1410 avviò la riforma nel monastero di Besançon, dando inizio a una stagione di fondazioni e restauri che, tra prove e opposizioni, portò alla nascita del ramo delle Clarisse Colettine.