Sanremo Top su Rai1 i protagonisti del Festival in due prime serate

Sanremo Top andrà in onda su Rai1 per due serate consecutive, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere gli artisti che hanno partecipato all’ultimo Festival. Durante questi appuntamenti, i protagonisti saranno i cantanti e i loro interventi sul palco, ripercorrendo momenti e brani eseguiti durante la manifestazione. Il programma si concentrerà esclusivamente sulle esibizioni e sui partecipanti del Festival di quest’anno.

Sanremo Top è il programma che per due sabati sera vedrà protagonisti gli artisti che hanno partecipato all'ultimo Festival. Il 7 e il 14 marzo, nei sabati successivi alla finale di Sanremo 2026, andranno in onda su Rai1 due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti. Nel Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, Carlo Conti recupera un altro tassello "baudiano" e lo riporta al centro della scena televisiva: ecco, infatti, Sanremo Top, lo storico "post Festival" che negli anni '90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite. Oggi, invece, a Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio.