Sanremo | Mozart trionfa replica a Bordighera il 7 marzo

A Sanremo, l’Orchestra Sinfonica ha ottenuto un grande successo durante una serata dedicata alla musica classica. La stessa orchestra si esibirà a Bordighera il 7 marzo in una replica del concerto. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e si è svolto in un ambiente ricco di atmosfera culturale. La serata ha visto la partecipazione di musicisti e appassionati provenienti da diverse zone.

L'atmosfera culturale di Sanremo si è accesa stasera con il trionfo dell'Orchestra Sinfonica, protagonista assoluta dopo la recente partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Il concerto intitolato Un viaggio nel cuore del classicismo ha riempito il Teatro Cinema Centrale, offrendo un programma dedicato interamente alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart sotto la direzione del Maestro Giancarlo De Lorenzo. La presenza in platea dell'assessore alla cultura Enza Dedali ha sancito l'importanza di questo evento per la città. La serata è iniziata con il celebre Concerto per oboe in do maggiore K 314, una pagina elegante e brillante che ha messo in risalto le sfumature espressive dello strumento grazie all'interpretazione del grande oboista Christoph Hartmann.