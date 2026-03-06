Sanremo 2026 il brano di Samurai Jay è il più venduto dopo la prima settimana

Samurai Jay guida la classifica dei brani più venduti della settimana a pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026. Il suo brano ha registrato il maggior numero di copie vendute, posizionandosi in cima alla graduatoria. La sua performance musicale ha attirato l’attenzione del pubblico e dei negozi di musica, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti della scena musicale italiana.

Samurai Jay è in testa alla classifica dei brani più venduti della settimana, pochi giorni la fine del Festival di Sanremo. Ossessione, il brano con cui Samurai Jay, cantautore e musicista, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, conquista la vetta della classifica settimanale Top of The Music FIMINIQ, raggiungendo il primo posto e segnando un nuovo traguardo. Samurai Jay continua a dominare le classifiche e gli streaming, confermando Ossessione come il brano più ascoltato in Italia e il più streammato tra quelli presentati al Festival. Il singolo è stabile al primo posto della Top 50 Italia e nella Top 200 Global di Spotify (#164 – posizione più alta raggiunta), superando 1,5 milioni di stream giornalieri e oltre 13 milioni di stream complessivi, su tutte le piattaforme. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

