Sanità | nuove assunzioni a Pescara ignorano i lavoratori di Treglio

Il consiglio regionale dell’Abruzzo si appresta a esaminare una possibile irregolarità nelle recenti assunzioni nel settore sanitario a Pescara. Le nuove assunzioni sono state effettuate senza coinvolgere i lavoratori di Treglio, generando qualche malcontento tra le parti interessate. La questione riguarda specificamente le modalità di selezione e l’assegnazione dei posti disponibili.

Il consiglio regionale dell'Abruzzo si prepara a scrutinare una possibile irregolarità nelle assunzioni della sanità. Il capogruppo Avs, Alessio Monaco, ha richiesto l'intervento della commissione di vigilanza per verificare se la Asl di Pescara abbia assunto personale nuovo senza considerare i lavoratori in esubero di Treglio. Tre operatori del call center Cup hanno già lasciato il servizio dopo essere stati trasferiti da Treglio a Teramo. La situazione si complica con voci di nuove assunzioni a Pescara che ignorerebbero gli impegni presi dall'assessore alla Sanità Nicoletta Verì. L'emergenza occupazionale tra Treglio e Teramo La vicenda ruota attorno a tredici operatori professionali provenienti dal comune di Treglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Call center Cup, Monaco (Avs) chiede verifica su nuove assunzioni: "Priorità ai lavoratori di Treglio"«Ennesima beffa per i lavoratori del call center Cup di Treglio, tre dei quali già costretti a lasciare il lavoro».

Bper Banca: accordo per l'esodo di 800 lavoratori, ma con 650 nuove assunzioniInteressa (e parecchio) anche il territorio bresciano, dove la banca è presente con 74 filiali, l'accordo siglato in questi giorni tra Bper Banca e...

Approfondimenti e contenuti su Sanità nuove assunzioni a Pescara....

Temi più discussi: Il fondo sanitario integrato con 203 milioni per servizi aggiuntivi e assunzioni; Contratti Sanità 2025-2027, via libera agli atti di indirizzo; Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Ora il passaggio finale al Senato. Dallo scudo penale ai medici al lavoro fino a 72 anni fino alla ricetta dematerializzata. Ecco le misure per la sanità; Firmato all’Aran il contratto Area dirigenziale Sanità 2022-2024.

Sanità, rafforzamento dell’area Emergenza–Urgenza e nuove assunzioniProsegue l’impegno volto al potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali, con particolare attenzione all’area dell’emergenza-urgenza e ... picenonews24.it

Sanità, nuove assunzioni e concorso per l’Emergenza-Urgenza: tre dirigenti medici in arrivoApprovate determine per potenziare pronto soccorso e servizi territoriali, con ingressi stabili e contratti a termine nelle Ast di Ascoli Piceno e Fermo ... lanuovariviera.it

L'Organizzazione mondiale della Sanità l'ha definita come la malattia più disabilitante al mondo nella fascia d'età che va dai 20 ai 50 anni - facebook.com facebook

Sanità in Piemonte, costi fuori controllo e un buco da 200 milioni di euro: il piano della Regione per riequilibrare i conti x.com