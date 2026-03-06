Sanchez messo all’angolo i figli non sono dello Stato e David Rossi | quindi oggi…

Oggi si registra un episodio di violenza durante una partita di calcio dilettantistico, quando un dirigente ha aggredito con schiaffi e pugni un’arbitro di 17 anni. La giovane donna, che svolge il ruolo di arbitro, è stata messa all’angolo mentre cercava di gestire la partita. La scena si è svolta davanti a spettatori e altri partecipanti, senza che ci siano state conseguenze immediate.

Quindi, oggi.: il caso della famiglia nel bosco, il Palazzo di Giustizia evacuato e Trump Un arbitro donna di 17 anni è stata aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente di un'associazione dilettantistica. Non voglio sapere né il perché né il percome. Ma è arrivato il momento di spiegare a questi signori dello sport amatoriale e giovanile che l'unico — ripeto: l'unico — motivo per cui certe realtà esistono è far crescere i ragazzi, educarli, impegnarli. Non per vincere chissà cosa e appendere uno stendardo nell'ufficietto del dirigente sfigato di turno.

