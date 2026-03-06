San Severo | 19enne prigioniero 8 ore chiedono 6000 euro

A San Severo, un ragazzo di diciannove anni è stato tenuto prigioniero in una casa privata per più di otto ore. Durante il periodo, si dice che siano state avanzate richieste di 6000 euro. La vicenda ha coinvolto il giovane e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze del sequestro.

San Severo, un giovane di diciannove anni è stato trattenuto contro la sua volontà per oltre otto ore all'interno di una abitazione privata. Due uomini sono ora imputati per il sequestro a scopo estorsivo, con la richiesta di sei mila euro per il rilascio della vittima. L'accusa grava su due ragazzi che hanno mantenuto il giovane prigioniero in casa, minacciando di non liberarlo senza il pagamento dell'importo richiesto. La vicenda si svolge nel contesto di debiti preesistenti e presunte operazioni illecite legate a movimenti di denaro sospetti. La dinamica del rapimento e le richieste economiche. Il nucleo dell'accusa riguarda la detenzione forzata durata ben otto ore, durante le quali il giovane è stato picchiato e costretto a rimanere in uno spazio chiuso.

