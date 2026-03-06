San Marino Song Contest | l’avamposto kitsch che porta all’Eurovision

Il San Marino Song Contest è un evento musicale che si svolge nel piccolo stato, attirando l'attenzione per il suo stile kitsch e per la partecipazione di artisti locali. La competizione si tiene ogni anno e vede la presenza di vari cantanti che si sfidano sul palco con performance spesso sopra le righe. La manifestazione rappresenta l’unica occasione ufficiale per San Marino di selezionare un rappresentante per l’Eurovision Song Contest.

Prendete il Sanremo dei vostri peggiori incubi, quello che si materializza nelle notti insonni dei discografici quando le grandi firme scappano, il budget evapora e il proscenio resta a un'allucinazione collettiva dove Stefano De Martino si defila, la Clerici non firma e Conti si dà alla macchia verso lidi più sicuri. Immaginate questo vuoto pneumatico riempito da una conduzione che parrebbe partorita da un algoritmo impazzito, con Sal Da Vinci a menare le danze e il vicedirettore del Corriere Aldo Cazzullo a fargli da contrappunto intellettuale: ecco, solo allora avrete la misura della filosofia profonda che anima il San Marino Song Contest. LEGGI ANCHE: Ferraguzzo, l'arma segreta Rai per il Sanremo 2027 targato De Martino Il monte Titano è l'ultimo avamposto del kitsch militante.