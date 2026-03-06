SAN MARINO SONG CONTEST 2026 | LA FINALE CON SIMONA VENTURA E TANTI VIP

Il San Marino Song Contest 2026 si avvicina alla fase finale e si terrà venerdì 6 marzo in diretta televisiva, quando verrà deciso chi rappresenterà la Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026. La serata vedrà la partecipazione di Simona Ventura e di numerosi ospiti VIP, che accompagneranno l’evento fino alla conclusione. La finale sarà trasmessa in diretta e vedrà gli artisti in gara esibirsi davanti al pubblico.

San Marino Song Contest 2026 arriva alla finale. Venerdì 6 marzo, in diretta tv, viene scelto chi rappresenta la Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026. Durante la serata salgono sul palco venti artisti tra i 10 big che accedono di diritto e 10 emergenti selezioni nelle due semifinali. La giuria è composta da Federica Gentile (presidente), Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. Durante la serata sarà presente anche un panel non votante formato da Morgan, Red Ronnie e Iva Zanicchi, che commenteranno le esibizioni degli artisti. Tra gli ospiti annunciati della finale del San Marino Song Contest 2026 figurano Al Bano, Tommy Cash, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

San Marino Song Contest 2026 - I 10 big in finale

Per il San Marino Song Contest è stato aggiunto un 21esimo finalista: il sammarinese Marco con la canzone "Shine" #SanMarinoSongContest #Eurovision2026 x.com