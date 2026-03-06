San Giovanni d’Asso La mostra mercato del Tartufo Marzuolo

A San Giovanni d’Asso si tiene la mostra mercato del Tartufo Marzuolo, un evento che richiama appassionati e operatori del settore. La manifestazione si svolge nel centro del borgo, situato nelle Crete Senesi, un’area caratterizzata da colline e strade bianche. Durante la fiera vengono esposte varietà di tartufo e si svolgono degustazioni e incontri dedicati a questo prodotto.

Nel cuore delle Crete Senesi, tra morbide colline e strade bianche da cartolina, c'è un piccolo borgo in cui il profumo della primavera è quello del tartufo. Dal 13 al 15 marzo San Giovanni d'Asso, frazione del Comune di Montalcino, celebra il tartufo marzuolo con tre giorni di eventi che intrecciano gusto, natura e tradizione. La Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo – giunta alla XXII edizione – è dedicata a una varietà meno nota del bianco pregiato, ma amatissima dagli intenditori, simbolo della stagione che cambia. Si comincia venerdì 13 alle 19.30 in piazza Gramsci con 'Marzuolo in Festa': apericena a cura della Proloco, birre artigianali e dj set in vinile per dare il via al weekend.