san camillo senza box per trasportare organi

A San Camillo è stato risolto un problema di trasporto di organi grazie a un prestito di un box appositamente progettato. La struttura, fondamentale per il trasporto degli organi destinati a trapianti, è stata fornita temporaneamente da un'altra struttura sanitaria. La mancanza di un contenitore dedicato aveva causato preoccupazioni sul trasporto sicuro degli organi.

Solo grazie a un prestito, di vero «cuore», si è risolto il problema di un altro contenitore per il trasporto dell'organo per un trapianto. È accaduto 11 giorni fa al San Camillo che, «rilevata l'indisponibilità del dispositivo presso l'Azienda», ha dovuto chiedere al Bambino Gesù il prestito di un apposito box per il trasporto di un cuore dalla Sicilia «con il sistema Paragonix, ritenuto maggiormente idoneo a garantirne l'ottimale preservazione» fino a Roma. Dove c'era «la necessità di procedere con urgenza al prelievo di un cuore da donatore presso una struttura sanitaria ubicata nella Regione Sicilia, con un tempo di ischemia stimato in circa 4 ore» il 23 febbraio scorso.