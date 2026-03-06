samsung galaxy watch potrebbe avere due chip nel prossimo modello

Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo modello di Samsung Galaxy Watch potrebbe integrare due chip diversi, segnalando una possibile differenziazione tra i vari modelli della linea. Le voci suggeriscono che Samsung starebbe valutando l'adozione di chipset distinti per le varianti del suo smartwatch. Al momento, non sono stati confermati dettagli ufficiali o specifiche tecniche.

le indiscrezioni sul fronte degli smartwatch samsung indicano una possibile differenziazione tra i modelli della linea galaxy watch, basata sull'adozione di chipset distinti. galaxy watch 9 sarebbe associato a una configurazione standard, mentre il galaxy watch ultra 2 verrebbe proposto come versione premium, con varianti hardware progettate per offrire prestazioni differenti. tutte le affermazioni circolano come rumors e vanno considerate con cautela, ma indicano una possibile evoluzione della strategia di samsung. galaxy watch 9: chip exynos w1000 inedito per distinguere i modelli. Secondo le voci, il galaxy watch 9 potrebbe impiegare l' exynos w1000, un chip associato alle generazioni precedenti della linea e pensato per offrire una differenziazione tra modello standard e modello premium.

