SamnEat | 20mila utenti e 180 attività in un anno

Un anno di vita operativa per SamnEat, la piattaforma di delivery nata nel cuore del Sannio e capace di raggiungere oltre 20mila utenti registrati e coinvolgere 180 attività commerciali in soli dodici mesi. Il progetto, ideato da Ivo Pacelli, si distingue per aver radicato la tecnologia nelle esigenze reali dei comuni telesini, puntando ora a un'espansione territoriale che includa nuove zone della provincia. La crescita non è stata casuale ma strutturata: dal febbraio 2025 l'app ha trasformato il modo in cui i residenti ordinano cibo e prodotti locali, creando una rete logistica che va oltre il semplice food delivery. L'obiettivo futuro vede l'ampliamento dell'offerta verso altre aree geografiche del territorio sannita, mantenendo intatta l'identità locale che ha caratterizzato il primo anno di attività.