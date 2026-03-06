Samb in caduta libera tra rabbia e delusione

La Samb sta attraversando un momento difficile, con risultati che hanno portato a una serie di sconfitte e a una crescente rabbia tra i tifosi. Dopo il derby con l’Ascoli, la squadra ha mostrato segnali di debolezza, mentre i supporter esprimono delusione e insoddisfazione. La situazione attuale si caratterizza per le tensioni e il malcontento che si sono accumulati negli ultimi incontri.

Acqua passata non macina più. Recita così un vecchio proverbio. Inutile, quindi, continuare a lambiccarsi il cervello su cosa non è andato per il verso giusto nel derby con l'Ascoli. Sicuramente l'espulsione di Dalmazzi ha permesso ai bianconeri di cingere d'assedio la Samb ed alla fine è arrivato il gol di Corazza. I rossoblù ora sono sempre più in zona play out. Cercare di risollevarsi potrebbe rappresentare un'impresa perché questa squadra ha evidenziato oltre ai gravi limiti tecnici anche carenze sotto il profilo caratteriale. Ma addossare la responsabilità di questa situazione ai calciatori è fuori luogo. I danni sono stati fatti a monte.