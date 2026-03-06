Samarate | arrestato in flagranza sequestrati 8 dosi e contanti

Nella frazione di San Macario a Samarate, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo in flagranza di reato, sequestrando otto dosi di sostanza stupefacente e una somma di denaro contante. L’intervento ha coinvolto un'operazione specifica volta a contrastare il traffico di droga nella zona. L’uomo è stato fermato durante un controllo e portato in centrale.

Nel cuore della frazione di San Macario, a Samarate, un'operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all'arresto in flagranza di un uomo accusato di detenzione ai fini dello spaccio. L'intervento, condotto dalla pattuglia del Commissariato di Gallarate, si è concentrato su uno scambio diretto osservato dagli investigatori, portando al sequestro di cocaina e denaro contante. L'azione si è scatenata quando l'Area Investigativa ha notato un cittadino di origine marocchina uscire da un'abitazione per incontrare un acquirente giunto in auto. Gli agenti hanno assistito direttamente alla cessione di una dose pagata settanta euro, momento che ha innescato il blocco immediato dei due soggetti coinvolti.