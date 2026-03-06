Salute in Africa a Forlimpopoli la presentazione del progetto Rotary contro la malaria

Martedì 10 marzo alle 20, al Brn Village di Forlimpopoli, si terrà la presentazione del progetto Rotary dedicato alla lotta contro la malaria in Africa. L’evento prevede una conviviale durante la quale verrà illustrato il Global Grant distrettuale del Rotary, dedicato a migliorare le condizioni di salute nella regione africana. La serata coinvolgerà i partecipanti in un confronto diretto sui programmi di intervento.

L’iniziativa mira a rispondere a una delle più gravi emergenze sanitarie globali – spiegano i promotori –. Il progetto rientra in una delle aree prioritarie di intervento della Fondazione Rotary" Martedì 10 marzo alle 20, al Brn Village di Forlimpopoli, è in programma la presentazione del Global Grant distrettuale del Rotary con una conviviale dal titolo “La salute in Africa. Contro la malaria in Angola”. Interverranno don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, e il governatore del Distretto Rotary 2072, Guido Abbate. La serata, riservata ai soci, è organizzata dal Rotary Club Forlì e sarà introdotta dal presidente Igor Imbroglini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

