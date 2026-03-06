salto con gli sci nika prevc fa doppietta a lahti e firma un nuovo record due azzurre a punti

A Lahti, durante la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile, Nika Prevc ha vinto entrambe le gare e stabilito un nuovo record. Due atlete italiane sono riuscite a conquistare punti in classifica. La giornata ha visto la slovena dominare la competizione, mentre le rappresentanti azzurre hanno ottenuto piazzamenti utili per la classifica generale.

Nika Prevc fa il vuoto anche in gara-2 e completa la doppietta sul trampolino grande di Lahti in occasione della quartultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. All’indomani del successo che le ha consentito di festeggiare la certezza aritmetica della terza Sfera di Cristallo consecutiva, la fenomenale slovena si è confermata sul gradino più alto del podio aggiornando le statistiche di un inverno a dir poco clamoroso. La ventenne di Kranj ha stabilito il nuovo record assoluto di vittorie in una singola stagione del circuito maggiore per il settore femminile, portandosi a quota 16 e staccando di un’unità il precedente primato (che portava la firma della stessa Prevc nel 2024-2025 e della giapponese Sara Takanashi nel 2013-2014), quando mancano ancora cinque gare in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it

