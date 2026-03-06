Salto con gli sci | Domen Prevc squalificato a Lahti ma vince la Coppa del Mondo! Raimund primo in Finlandia

Durante la competizione di salto con gli sci a Lahti, Domen Prevc è stato squalificato, ma ha comunque conquistato la Coppa del Mondo. Raimund ha invece vinto la gara sul trampolino grande in Finlandia. La giornata si è conclusa con un mix di emozioni, tra delusione e soddisfazione, riflettendo le diverse reazioni dei partecipanti.

Conclusione sorprendente della giornata a Lahti, in Finlandia. Nella gara odierna dal trampolino grande, infatti, ci sono contemporaneamente l’amarezza, la gioia e una gioia di tipo diverso. Domen Prevc, infatti, aveva vinto la competizione odierna con un salto da 129 metri e 138.8 punti, nettamente il più lungo all’interno della concorrenza. Successivamente, però, si è scoperto che i suoi sci erano più lunghi di un centimetro rispetto alle norme, e lo sloveno è stato pertanto squalificato. Questo, però, non ha cambiato in alcun modo un verdetto: è lui il vincitore della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026. E così, per la prima volta dopo 41 anni, qualcuno ha “completato” la disciplina, dove quel qualcun altro faceva di nome Matti Nykanen, ed è quasi simbolico che questo accada proprio nella sua patria, la Finlandia. 🔗 Leggi su Oasport.it

