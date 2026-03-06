Un eurodeputata si imbarca sulla Flotilla con l’obiettivo di raggiungere Cuba. Dopo aver partecipato a un’operazione verso Gaza, questa volta tenta un’azione dimostrativa contro il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La nave parte con destinazione L’Avana, mentre l’obiettivo dichiarato è rompere le restrizioni imposte sulla città caraibica.

Dopo l’impresa alla volta di Gaza, l’eurodeputata antifa tenta l’azione dimostrativa per rompere il blocco navale contro L’Avana imposto dagli Usa. Con lei anche Mimmo Lucano. Lucio Malan (Fdi): «Compagna in soccorso della dittatura comunista». Sfidare i governi è il nuovo imperativo della sinistra, attiva solo nelle iniziative fuori casa. Dopo Flotilla 1 e 2 alla volta di Gaza (la seconda è annunciata per metà aprile, ma i venti di guerra non faranno salpare le imbarcazioni degli attivisti), adesso si guarda a Cuba. Obiettivo, sfidare illegalmente l’embargo statunitense con il contributo determinante di Ilaria Salis, l’europarlamentare che ci tocca pagare per vederla definirsi «antifascista», come principale ragione del suo essere Bruxelles. 🔗 Leggi su Laverita.info

