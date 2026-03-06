Salis contro gli haters | Associare documento ai profili social E difende l’esposto sulla tassa d’imbarco

La sindaca di Genova ha annunciato di voler contrastare gli haters sui social, suggerendo di associare i documenti ai profili online. Ha inoltre difeso la decisione di presentare un doppio esposto riguardo alla mancata applicazione della tassa d’imbarco per i crocieristi da parte della precedente amministrazione. La posizione è stata comunicata durante un intervento pubblico.

La sindaca di Genova annuncia nuove denunce per gli insulti sessisti online e spiega il ricorso a Corte dei conti e Procura: “Persi oltre 17 milioni, tutelo la mia amministrazione” La prima cittadina ha confermato di aver presentato una querela dopo aver denunciato pubblicamente gli insulti sessisti ricevuti sui social. L’obiettivo, spiega, è dimostrare che dietro ai commenti offensivi ci sono persone identificabili. “Sarebbe molto importante in questo paese fare una rivoluzione culturale, cioè associare il documento di identità al profilo Facebook, Instagram e a tutti i profili social”, ha dichiarato. Secondo Salis, molti utenti credono di essere protetti dall’anonimato di un nickname. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Triplo fronte per la sindaca Salis: esposti sulla tassa sugli imbarchi, querela contro gli haters e incontro in procuraSegnalazioni alla corte dei conti e alla procura sulla mancata riscossione dell’imposta per i crocieristi durante la precedente amministrazione.

