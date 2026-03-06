A Salerno, lo stadio Vestuti di piazza Casalbore continua a essere senza illuminazione funzionante, nonostante siano passate alcune settimane dall’annuncio dei lavori di ripristino. Le operazioni di sistemazione dell’impianto di illuminazione sono ancora in sospeso e i lavori non risultano ancora conclusi. La situazione mantiene l’impianto al buio, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla tempistica di completamento.

Restano ancora problemi con l’illuminazione dello stadio Vestuti di piazza Casalbore a Salerno. I lavori annunciati nei giorni scorsi per il ripristino dell’impianto non risultano ancora completati. Secondo quanto previsto, gli interventi tecnici avrebbero dovuto svolgersi tra il 2 e il 4 marzo, con l’obiettivo di sistemare un sistema di illuminazione ormai datato e spesso funzionante solo parzialmente. I disagi per le attività sportive. L’impianto rappresenta un punto di riferimento per molte società sportive e per numerosi atleti che utilizzano lo stadio per allenamenti e attività agonistiche. Le difficoltà legate alla scarsa illuminazione rendono però complicato l’utilizzo della struttura nelle ore pomeridiane e serali, con conseguenti disagi per chi frequenta abitualmente l’impianto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, stadio Vestuti ancora al buio: ritardi nei lavori sull’illuminazione

Leggi anche: Stop al buio in due strade vicine al Civico, autorizzati i lavori per l'impianto di illuminazione

Stadio Esseneto, l’assessore Principato: “Proseguono i lavori per illuminazione e abbattimento barriere”Proseguono regolarmente i lavori allo stadio comunale Esseneto per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e l’abbattimento delle...

CAPO PLAZA: “Lo stadio di SALERNO viene PRIMA di SAN SIRO”

Aggiornamenti e notizie su Salerno stadio Vestuti ancora al buio....

Discussioni sull' argomento Problema fondi per il nuovo stadio Arechi, Celano (FI): Fico rimedi ad errori del passato; Lavori ristrutturazione stadio Arechi, le opposizioni: verità sui fondi, basta propaganda - Salernonotizie.it.

Vergogna Vestuti, lo stadio resta al buio nel silenzio di chi ha amministrato il ComuneStampaIl Comune aveva solennemente promesso che nei giorni 2, 3 e 4 marzo si sarebbero svolti i lavori per il ripristino dell’illuminazione al vecchio stadio Vestuti, in piazza Casalbore, nel cuore di ... salernonotizie.it

La scala abbattuta, ennesima illusione: striscione davanti al Vestuti contro i ritardi sull’ArechiStampa Nella serata di venerdì il Direttivo Ultras della Curva Sud Siberiano, composto da alcuni dei principali gruppi del tifo organizzato granata, ha esposto uno striscione davanti allo storico Stad ... salernonotizie.it

Asl Salerno, a rischio centinaia di posti di lavoro: Fp Cgil proclama stato di agitazione - facebook.com facebook

Dal 22 maggio @aeroitaliasrl opererà il nuovo collegamento diretto #TorinoAirport – Salerno. Voli 3 volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. x.com