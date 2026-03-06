Sal Da Vinci spopola ma fa litigare tutti

Durante la recente edizione di Sanremo, Sal Da Vinci ha attirato molta attenzione con le sue esibizioni, portando a tensioni tra i partecipanti e gli spettatori. Le discussioni sono diventate il tema principale, sostituendo le polemiche più leggere degli anni passati. La manifestazione si è trasformata in un’occasione di confronti accesi e scambi di opinioni, creando un clima di forte fermento intorno all’evento.

Chi sosteneva che Sanremo mancasse di gustose polemiche è finalmente accontentato: durante la kermesse in effetti latitavano le discussioni, adesso le abbiamo con gli interessi. Il caso Sal da Vinci tiene banco. Il trionfatore di Sanremo con il brano più cantato e ballato d'Italia Per sempre sì domina le classifiche italiane, entra nella Global Chart di Spotify, conquista iTunes all'estero e diventa virale con oltre 165.000 contenuti su TikTok. Ma ha detrattori illustri. La critica più clamorosa è quella di Aldo Cazzullo che sul Corriere, rispondendo a un lettore che gli chiedeva perché avesse definito la canzone vincitrice di Sanremo 2026.