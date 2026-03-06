Sal Da Vinci sotto attacco | secondo voi le critiche sono ingenerose?

Da liberoquotidiano.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci si trova al centro di un acceso dibattito dopo aver ricevuto numerose critiche. Le opinioni si dividono tra chi ritiene le accuse ingenerose e chi invece sostiene che siano motivate. La discussione si svolge sui social e sui media, con opinioni che si susseguono senza una posizione unanime. La polemica riguarda principalmente il modo in cui il cantante viene giudicato pubblicamente.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sal da vinci sotto attacco secondo voi le critiche sono ingenerose
© Liberoquotidiano.it - Sal Da Vinci sotto attacco: secondo voi le critiche sono ingenerose?

Caterina Balivo contro le critiche a Sal Da Vinci: scontro in diretta dopo SanremoLa puntata di oggi di La volta buona si è trasformata in un confronto acceso sul nome del vincitore del Festival di Sanremo.

Bufera Sal Da Vinci, arriva la risposta di Cazzullo dopo le critiche: “Amo Napoli, ma…”Continuano le polemiche intorno alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo successive alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026.

Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

Video Sal Da Vinci in concerto a Piazza Plebiscito

Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci sotto attacco secondo voi....

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa: Provocazioni per qualche like, la mia canzone parla d’amore; Sanremo, vince 'Per sempre sì' ma la Crusca boccia il testo: Troppi luoghi comuni; Sal Da Vinci cancella la festa per il piccolo Domenico: il gesto commovente dopo Sanremo 2026 (e Napoli lo omaggia); Il testo e il significato della canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci a Sanremo 2026.

sal da vinci sal da vinci sottoSal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiereSal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. tg24.sky.it

sal da vinci sal da vinci sottoIl ritorno di Sal Da Vinci a Napoli: la festa del quartiere per il trionfo a SanremoIn largo Torretta il cantante celebra la vittoria all’Ariston: piazza piena, coro collettivo e una festa di famiglia ... tg.la7.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.