Sal Da Vinci posticipa festeggiamenti a Napoli | Prima Domenico poi la festa

Sal Da Vinci ha annunciato che i festeggiamenti a Napoli sono stati posticipati, comunicando che prima si dedicherà a Domenico e poi organizzerà la festa. La decisione è stata resa nota senza ulteriori dettagli pubblici e ha attirato l’attenzione dei fan. La città rimane in attesa delle nuove date ufficiali per gli eventi programmati.

Mercoledì 4 marzo 2026, Napoli. In una giornata che doveva essere all'insegna della musica e della gioia, la città ha scelto di fare un passo indietro per onorare un momento di profondo dolore. La festa per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo era prevista, ma la decisione del noto artista ha stravolto i programmi. Sal Da Vinci, uno dei figli prediletti di Napoli, ha scelto di rimandare le celebrazioni per dedicare il giorno all'ultimo saluto al piccolo Domenico, tragicamente scomparso. Sal Da Vinci ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la vittoria di Sanremo inizialmente previsti per oggi, mercoledì 4 marzo, a Napoli. Sal Da Vinci ha deciso di rimandare i festeggiamenti per la vittoria di Sanremo 2026 inizialmente previsti per oggi, mercoledì 4 marzo, a Napoli. Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di Sanremo, cordoglio per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Vista la concomitanza tra i due eventi, l'uno tragico e l'altro festoso, il cantante napoletano ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la sua vittoria. La celebrazione di Sal Da Vinci rappresenta pertanto non solo un riconoscimento del suo talento, ma anche un'anima collettiva della città di Napoli, che si unisce per festeggiare un figlio della città.