Sal Da Vinci perso per Ambra Angiolini in un video cult anni ’90 | Non ho capito niente guardavo solo te

Un video del 1995 di Sal Da Vinci durante la trasmissione Non è la Rai è tornato a essere condiviso sui social, suscitando interesse e sorriso tra gli utenti. Nel filmato, Sal Da Vinci afferma di aver guardato solo Ambra Angiolini e di non aver capito niente di quello che stava succedendo. La scena risale a prima della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, un video del 1995 di Sal Da Vinci a Non è la Rai è tornato a fare il giro dei social, strappando sorrisi e curiosità. All’epoca Sal aveva 25 anni, era già sposato con Paola Pugliese e padre di Francesco, ma davanti ad Ambra Angiolini, conduttrice del programma cult di Gianni Boncompagni, sembra un ragazzo un po’ frastornato e romantico. Lo studio, colorato e vivace, ospitava ragazze in playback e un’atmosfera tipica degli anni ’90, ma Sal, artista esperto e cantautore dal vivo, mostra un lato inedito: la galanteria impacciata. Il siparietto diventa iconico quando Ambra gli chiede: “ Com’è cantare dal vivo? ” e Sal, perso dalla sua bellezza, risponde con sincerità disarmante: “ Scusa, non ho capito niente, sei bellissima, guardavo solo te, sono stato invaso ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sal Da Vinci ‘perde la testa’ per Ambra Angiolini: “Sei bellissima, non ho capito niente, guardavo solo te”: il video rispunta dal passato e diventa viraleDa quando Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo, sui social è tutto un rimbalzare di vecchi video che lo riguardano, soprattutto perché la sua...

