Sal Da Vinci casual al primo evento dopo Sanremo | marca e prezzo della maglietta

Sal Da Vinci è stato avvistato durante il suo primo evento pubblico dopo la partecipazione a Sanremo, indossando una maglietta visibile e facilmente riconoscibile. La maglietta, di colore chiaro, è stata identificata come un modello di marca nota, dal prezzo di circa 30 euro. L’artista è apparso in modo casual, senza apparente preparazione, in un’occasione che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Il momento che sta vivendo Sal Da Vinci è di quelli che raramente capitano nella carriera di un artista. Dopo anni trascorsi tra palchi, musical e partecipazioni televisive, il cantante napoletano è tornato al centro della scena musicale italiana grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Un trionfo che ha riacceso i riflettori su di lui e che lo ha trasformato, nel giro di poche settimane, in uno dei volti più richiesti dello spettacolo italiano. Il successo sanremese ha infatti aperto una nuova stagione fatta di inviti prestigiosi e apparizioni pubbliche. Non sorprende quindi che l’artista sia stato tra gli ospiti più attesi alla prima milanese di Notre Dame De Paris, il celebre musical firmato da Riccardo Cocciante, andata in scena martedì sera al Teatro Arcimboldi di Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Sanremo, il riscatto di Sal Da Vinci: il primo posto dopo rifiuti e sacrifici

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderOggi, 26 gennaio 2026, la stampa ha ascoltato in anteprima le 30 canzoni che saranno in gara al Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28...

SANREMO 2026: SAL DA VINCI SI COMMUOVE DOPO LA STANDING OVATION DEL PUBBLICO

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci casual al primo evento....

Temi più discussi: Sal Da Vinci: Questo affetto dilagante mi sorprende ogni volta; Tra Del Piero e Mahmood arriva Sal Da Vinci: il campione e il cantante al ritmo di Per sempre sì; Sanremo, vince Sal Da Vinci: Dedico la vittoria alla mia famiglia e a Napoli; Sanremo, la festa di Sal Da Vinci dopo la vittoria.

Sal Da Vinci torna a Napoli e replica alle critiche: Provocazioni per qualche like, io parlo d'amoreBagno di folla per Sal Da Vinci. Ieri, 5 marzo, il vincitore del Festival di Sanremo 2026 è tornato nella sua Napoli. Qui, precisamente dal palco di Largo Torretta, ha festeggiato insieme agli affetti ... today.it

Sal Da Vinci: Baudo non mi ha mai preso a Sanremo, ma l'anno scorso mi telefonò. De Martino? Siamo amiciIn primis uno che vede coinvolto Pippo Baudo, il celebre e compianto conduttore (ha presentato il Festival per ben 13 volte). Nel 2009 partecipai a Sanremo, arrivando terzo. Ma fu rocambolesco - dice ... today.it

Sal Da Vinci, nel salutare la mamma del piccolo Domenico, annuncia che la Nazionale Cantanti organizzerà una partita di beneficienza al fine di raccogliere risorse per la fondazione dedicata al bambino tragicamente scomparso - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com