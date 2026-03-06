Sagra del Mandorlo | 807mila euro La Vardera chiede conto

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione urgente al governo guidato da Schifani riguardo alla Sagra del Mandorlo, evento che ha generato un dibattito sulla gestione e sui fondi destinati. La richiesta si concentra sulla somma di 807mila euro destinata all’iniziativa. La Vardera ha chiesto chiarimenti ufficiali sui criteri di assegnazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha lanciato un'interrogazione urgente al governo guidato da Schifani. L'obiettivo è chiarire l'utilizzo dei fondi pubblici per la Sagra del Mandorlo in Fiore 2026 ad Agrigento. La spesa prevista per questa edizione sfiora gli 807 mila euro, una cifra record rispetto alle edizioni precedenti. Si chiede conto della trasparenza nelle procedure e della reale ricaduta economica sul territorio agrigentino. Il bilancio record: numeri che pongono domande La somma complessiva di 807.779 euro rappresenta il picco degli ultimi anni per questa manifestazione storica. Nel 2024 il costo era fermo a circa 633 mila euro, mentre nel 2025 si era attestato sui 700 mila euro.