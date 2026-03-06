Safari nel Delta dell’Okavango | l’Eden africano tra natura e lusso

Il Botswana attira visitatori da tutto il mondo con il suo Delta dell’Okavango, un’area protetta riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Qui si svolgono safari di lusso che permettono di osservare la fauna selvatica in ambienti intatti e selvaggi. La regione rappresenta una delle mete più ricercate per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra natura e comfort esclusivi.

Il Botswana si conferma una delle destinazioni più ambite per gli amanti della natura e dei safari di lusso, grazie al Delta dell’Okavango, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questa meraviglia naturale, unica al mondo per il suo ecosistema complesso e la fauna straordinaria, attira visitatori da ogni parte del pianeta, desiderosi di immergersi in un ambiente incontaminato e di osservare da vicino elefanti, leoni, ippopotami e una miriade di uccelli rari. Secondo i dati rilasciati dal Botswana Tourism Organization, negli ultimi cinque anni il numero di visitatori internazionali è aumentato del 15%, con un picco durante la stagione delle piogge (novembre-aprile), quando il delta si trasforma in un intricato labirinto di canali e lagune. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

