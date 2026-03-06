Saelemaekers | Il Milan è casa penso al derby anche quando sto a letto Allegri unico

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha dichiarato che per lui il club è come una casa e che pensa al derby anche quando è a letto. Ha inoltre affermato che l’unico allenatore con cui ha condiviso un rapporto importante è Allegri. L’intervista è stata rilasciata da Saelemaekers a Dazn in vista della prossima partita.

La settimana del derby è sempre quella più strana di tutto l'anno. A Milano si respira molta tensione e, i giocatori di Inter e Milan vivono l'arrivo di questa partita in maniera differente rispetto agli altri. A testimoniare tutto ciò sono state le parole rilasciate ai microfoni di DAZN da arte di Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan di Allegri. In campo: "Tante persone mi dicono che sul campo sono una persona diversa rispetto a quella che sono fuori. È una cosa che non mi pesa, ma un po' mi dispiace perché la gente non può conoscermi veramente. Io quando faccio le cose le faccio sempre al 100% e con tanta emozione, per questo a volte non so regolarmi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: contro il Como ci sarà. Anche se c’è un dubbioIl centrocampista belga, classe 1999, ieri si è infatti allenato in gruppo a Milanello.

Saelemaekers all’intervallo di Milan-Sassuolo: “Penso che possiamo essere pericolosi spostando il pallone”Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026.

Saelemaekers: Allegri è speciale, mi chiama Scheggia. Dybala è l'immagine del calcioUno dei segreti del Milan è sicuramente l'avvento di Massimiliano Allegri, che ha reso possibile la crescita di molti giocatori, tra cui Alexis. tuttomercatoweb.com

Come andrà rinforzato il Milan in estate? Stramaccioni: Dipenderà dalle idee dell’allenatore. Allegri andrà avanti con la difesa a 3?In merito al nuovo Rafael Leao e al mercato estivo del Milan, Andrea Stramaccioni ha spiegato a Tuttosport: Leao è uno dei cinque rimasti dallo scudetto insieme a Tomori, Maignan, ... milannews.it

