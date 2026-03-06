Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Nel fine settimana il Foglio propone dodici pagine di inserto culturale distribuite tra sabato e domenica. In edicola si trovano articoli, recensioni e approfondimenti dedicati alla scena artistica e letteraria, con contenuti che spaziano tra vari ambiti culturali. È possibile anche scaricare gli inserti digitalmente a partire dalle 22 di questa sera.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì) La sacra alleanza. Da Khomeini ad Ahmadinejad, l’Iran ha sempre cercato l’appoggio del Vaticano per uscire dall’isolamento internazionale. E alla Chiesa il regime pareva una soluzione utile per evitare il collasso spirituale della regione - di Matteo Matzuzzi Pacifisti atomici. Quelli che la bomba iraniana porterà armonia e stabilità nel mondo. E Israele è molto più pericoloso di un mullah all’uranio arricchito - di Giulio Meotti Le necessarie crudeltà del potere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

