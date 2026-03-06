Sabato | Cosa temo del derby? Le ripartenze in campo aperto del Milan

Sabato, l'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha espresso le sue preoccupazioni sul prossimo derby di Milano, sottolineando in particolare le ripartenze rapide del Milan in campo aperto come la principale minaccia. Ha parlato dell'importanza di controllare questi momenti di transizione e di prestare attenzione alle offensive avversarie durante la partita.

L'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Maracana', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. L'ex nerazzurro, ovviamente, ha voluto parlare sia della partita contro il Como di martedì, sia del derby contro il Milan in programma domenica sera alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole: Quanto ha pensato l'Inter al derby ieri sera? "E' stata una gita al lago. Mi aspettavo qualcosa di più dal Como, l'Inter doveva gestire, visto il derby. Il Como è stato rinunciatario, senza attaccanti, Sai che gli avversari giocheranno con una formazione rimaneggiata, dovevi fare qualcosa di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

