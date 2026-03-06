Ruggero Guanella l’imprenditore di Bormio in Iraq per lavoro La paura al confine con l’Iran | Mi sveglio tra le bombe ma fuggirò per ultimo

Ruggero Guanella, imprenditore di Bormio, si trova in Iraq per motivi di lavoro. Al confine con l’Iran ha riferito di essere stato svegliato dalle esplosioni e di aver deciso di attendere l’ultimo momento per lasciare la zona. Alcuni italiani sono stati già rimpatriati dal Kurdistan, mentre Guanella si trova ancora sul posto.

Bormio (Sondrio), 6 marzo 2026 – Se diversi italiani sono riusciti a tornare a casa dal Kurdistan iracheno, finito nel mirino dell’Iran nell’ondata di operazioni di rappresaglia in Medio Oriente dopo l’attacco americano, lo si deve anche all’impegno di un ingegnere di Bormio che in questi giorni si è dato da fare per organizzare il rientro di parecchi lavoratori e volontari delle Ong che erano impegnati nel Nord dell’Iraq fino a qualche giorno fa. “In questo momento mi trovo ancora a Erbil. Ogni giorno alle 7.30 arriva uno sciame di droni che punta alla base americana qui vicino. Ieri ne sono arrivati sette, ma uno di questi è finito fuori controllo ed è caduto nei pressi di una chiesa nel quartiere cristiano della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

