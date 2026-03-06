Il CT dell’Italia di rugby ha annunciato la formazione titolare per la partita contro l’Inghilterra, che si giocherà domani alle 17 nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. Rispetto alla formazione dell’ultimo match, ci sono tre cambi nell’undici titolare. La squadra azzurra si prepara a scendere in campo in questa importante sfida.

Il CT dell’Italia del rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la formazione titolare azzurra che sfiderà l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby, in programma domani, sabato 7 marzo, alle ore 17.40 allo S tadio Olimpico di Roma. Sono tre i cambi operati dal tecnico azzurro rispetto alla formazione schierata a Lille contro la Francia: Lorenzo Pani torna ad estremo, con Ioane e Lynagh che saranno le ali, mentre tra i centri torna dall’inizio Brex, che farà coppia con Menoncello, infine fratelli Garbisi saranno i mediani. In terza linea con capitan Michele Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani, mentre in seconda linea toccherà ad Andrea Zambonin e Niccolò Cannone, infine in prima linea saranno titolari Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tre cambi rispetto al XV dell’ultimo match

