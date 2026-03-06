Ruda | 50 anni di servizio 87 di vino donato alla Messa

A Ruda, nel Friuli-Venezia Giulia, Graziella Puntin e Silvana Pellis hanno concluso un impegno di cinquant’anni presso la parrocchia di San Nicolò. Durante questo periodo, hanno donato 87 litri di vino alla messa. Le due donne hanno dedicato gran parte della loro vita alla comunità locale, mantenendo costante il loro contributo nel tempo.

A Ruda, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, Graziella Puntin e Silvana Pellis hanno posto fine a un mezzo secolo di servizio presso la parrocchia di San Nicolò. La decisione di ritirarsi in quiescenza è maturata dopo oltre cinquant'anni di lavoro instancabile, segnando la chiusura di un'epoca per questa comunità di confine. L'anno corrente, 2026, vede queste due donne lasciare il loro ruolo attivo, sebbene il legame con la chiesa resti profondo. Il loro impegno ha coperto ogni aspetto della vita liturgica e comunitaria, dalla manutenzione degli spazi sacri alla cura delle celebrazioni. Mentre l'età avanzata e alcuni problemi di salute rendono necessario questo passaggio generazionale, il lascito che lasciano è quello di una dedizione assoluta che ha plasmato l'anima di San Nicolò.