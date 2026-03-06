Rubano | Mozart e Brahms tornano all’Assunta

A Rubano, venerdì 6 marzo alle 20, si terrà un concerto nell’ambito del ciclo I Concerti dell’Assunta 2026, che vedrà protagonisti brani di Mozart e Brahms. La serata rappresenta il ritorno della musica classica nella piazza principale del paese, con un evento aperto al pubblico. L’appuntamento è stato annunciato dagli organizzatori locali, che hanno confermato la presenza di artisti e musicisti.

La musica classica torna a Rubano con il ciclo I Concerti dell’Assunta 2026. Venerdì 6 marzo, alle ore 20.45, l’Auditorium dell’Assunta ospita Elio Orio e Sylwia Michalik-Bednarczyk in un appuntamento gratuito. L’evento si inserisce nella rassegna settimanale promossa dal Conservatorio Cesare Pollini in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il cartellone prevede serate ogni venerdì fino al 13 marzo, seguite da tre domeniche consecutive a partire dal 15 marzo. L’ingresso è finché ci sono posti disponibili nello storico spazio dell’ex chiesa centrale del paese. L’architettura della serata: programma e interpreti. Il repertorio scelto per questa edizione di Festival+: l’Unione fa la Musica copre oltre due secoli di storia musicale europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu “Al chiaro di luna” all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”Il cartellone, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, continua con la serie di concerti serali, ogni venerdì, alle 20. "Festival+: l’Unione fa la Musica”: all'Auditorium dell'Assunta, tornano a Rubano i “I concerti dell’assunta 2026”In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Si prepara il nuovo appuntamento settimanale con la musica del...