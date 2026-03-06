Rottamazione quater lunedì 9 marzo termine ultimo per pagare la rata

Lunedì 9 marzo rappresenta il termine ultimo per il pagamento della rata della rottamazione quater, che aveva scadenza il 28 febbraio scorso. Questa data segna la fine del periodo utile per regolarizzare la posizione senza incorrere in sanzioni. Chi deve effettuare il pagamento ha pochi giorni di tempo per rispettare questa scadenza prima di eventuali conseguenze amministrative.

(Adnkronos) – Ultimi giorni per pagare la rata della rottamazione quater in scadenza il 28 febbraio scorso. Saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 9 marzo 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi. Lo ricorda l'Agenzia entrate riscossione in una nota. Sono interessati al pagamento i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, inclusi i riammessi alla definizione agevolata. In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fisco, rata in scadenza il 28 febbraio per la rottamazione quater: si può pagare fino al 9 marzoAgenzia delle Entrate Riscossione ricorda il termine di versamento sia per i contribuenti in regola sia per i riammessi.

Rottamazione quater, scadenza del 28 febbraio rimandata: quando pagare l’ultima rataPer molti contribuenti si avvicina un importante appuntamento con il Fisco: la scadenza della rata della rottamazione quater fissata al 28 febbraio...

