’Rothko a Firenze’ Il legame speciale tra l’artista e la città

Da quotidiano.net 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova mostra a Firenze esplora il rapporto tra l’artista Rothko e la città. La rassegna presenta alcune delle sue opere più significative, realizzate nel corso della sua carriera, e mette in evidenza come il colore e la luce siano protagonisti di spazi che invitano alla riflessione. L’esposizione si concentra sulla presenza di Rothko a Firenze, senza approfondire cause o motivazioni.

di Olga Mugnaini Figura centrale della storia dell’arte moderna, con le sue opere crea spazi in cui il colore e la luce invitano alla meditazione e all’introspezione, in una tensione costante tra astrazione e spiritualità. È dedicata all’americano Mark Rothko la mostra che dal 14 marzo aprirà a Palazzo Strozzi (fino al 23 agosto), col percorso che prosegue nel Museo di San Marco, con opere in dialogo con gli affreschi di Beato Angelico, e nel Vestibolo della Biblioteca Medicea Laurenziana progettato da Michelangelo. E ciò spiega ancora di più di titolo dell’esposizione, ’Rothko a Firenze’. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

