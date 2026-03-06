’Rothko a Firenze’ Il legame speciale tra l’artista e la città

Una nuova mostra a Firenze esplora il rapporto tra l’artista Rothko e la città. La rassegna presenta alcune delle sue opere più significative, realizzate nel corso della sua carriera, e mette in evidenza come il colore e la luce siano protagonisti di spazi che invitano alla riflessione. L’esposizione si concentra sulla presenza di Rothko a Firenze, senza approfondire cause o motivazioni.

di Olga Mugnaini Figura centrale della storia dell’arte moderna, con le sue opere crea spazi in cui il colore e la luce invitano alla meditazione e all’introspezione, in una tensione costante tra astrazione e spiritualità. È dedicata all’americano Mark Rothko la mostra che dal 14 marzo aprirà a Palazzo Strozzi (fino al 23 agosto), col percorso che prosegue nel Museo di San Marco, con opere in dialogo con gli affreschi di Beato Angelico, e nel Vestibolo della Biblioteca Medicea Laurenziana progettato da Michelangelo. E ciò spiega ancora di più di titolo dell’esposizione, ’Rothko a Firenze’. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Rothko a Firenze’. Il legame speciale tra l’artista e la città Rothko a Firenze: capolavori dal MoMA e la Tate a Palazzo StrozziA Palazzo Strozzi si prepara un appuntamento culturale di portata internazionale che porterà a Firenze l’opera del maestro americano Mark Rothko. “Sorella Terra“, Marsciano celebra Antonio Folichetti. Una mostra sul legame tra l’artista e San FrancescoSi chiama “Sorella Terra – Antonio Folichetti, lo spirito francescano di un artista visionario“, la mostra retrospettiva che si è aperta al Museo... Approfondimenti e contenuti su 'Rothko a Firenze' Il legame speciale.... Temi più discussi: Rothko Chapel di Morton Feldman; Rothko Chapel; Rothko a Firenze a Palazzo Strozzi; ’Rothko a Firenze’. Il legame speciale tra l’artista e la città. ’Rothko a Firenze’. Il legame speciale tra l’artista e la cittàdi Olga Mugnaini Figura centrale della storia dell’arte moderna, con le sue opere crea spazi in cui il colore e ... quotidiano.net Rothko a Firenze, la più grande mostra italiana dedicata all’artistaA Palazzo Strozzi, dal 14 marzo al 23 agosto, la grande retrospettiva dedicata all'artista americano: un viaggio nel colore e nell’emozione di Redazione Dal 14 marzo al 23 agosto a Firenze, nelle sale ... msn.com Può un colore parlare direttamente all’anima In “Senza titolo (Rosso)” (1968), Mark Rothko spinge la pittura verso una dimensione puramente emotiva, contribuendo allo sviluppo della pittura Color Field, caratterizzata da ampie superfici di colore. Qui il ros - facebook.com facebook Henry Elkan, Mark Rothko, 1953. Il silenzio è così preciso! Markus Yakovlevich Rothkowitz, 25.02.1970. #markrothko #peggyguggenheim #moma #henryelkan x.com