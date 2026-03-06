Rossato guida la Camera | 30 anni di esperienza al comando

Il dottor Francesco Rossato è stato nominato alla guida della Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Rossato assume il ruolo di presidente della Giunta della Camera. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal consiglio della Camera di Commercio, che ha deciso di affidargli questa responsabilità.

La Giunta della Camera di Commercio di Treviso-BellunoDolomiti ha affidato al dottor Francesco Rossato l'incarico di Segretario Generale ad interim, una decisione presa all'unanimità il 20 febbraio scorso per garantire la continuità operativa dell'Ente in vista delle imminenti dimissioni del precedente titolare. Questa nomina conferma la fiducia istituzionale verso un profilo che opera nel sistema camerale dal 1991 e che ha già maturato esperienze dirigenziali a Trieste prima di ricoprire il ruolo di Vice Segretario Generale Vicario. L'annuncio giunge in un momento cruciale per il tessuto imprenditoriale del Nord-Est, dove la stabilità amministrativa è fondamentale per supportare le imprese locali nella gestione delle sfide economiche attuali.