Durante un’intervista, Rosalía ha risposto in modo diretto alla domanda sul suo ideale di uomo, affermando che si tratta di un uomo gay. La cantante catalana ha aggiunto, senza esitazioni, che anche l’intervistatrice fa parte di questa categoria, dicendo: “Allora siamo in due”. La dichiarazione ha suscitato sorpresa e ha attirato l’attenzione sul suo modo di esprimersi.

Qual è l’uomo ideale per Rosalía? La risposta della popstar catalana è diretta e inaspettata: “L’uomo gay”. La rivelazione è arrivata durante una conversazione registrata a Buenos Aires con la nota scrittrice argentina Mariana Enríquez, parte di un progetto di Spotify ideato per raccontare al pubblico latinoamericano il processo creativo e le ispirazioni intime degli artisti. Una confessione accolta con divertita complicità dalla stessa intervistatrice, che ha subito replicato: “Beh, allora siamo in due”. Partendo da questa battuta, l’intervista si è trasformata in un’analisi lucida e fattuale della visione sentimentale dell’artista, toccando i temi dell’attrazione, della libertà sessuale e del senso profondo dell’impegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rosalia: “Il mio uomo ideale? Quello gay”. Il botta e risposta con l’intervistatrice: “Allora siamo in due”

Guerra tra Giletti e Ranucci, la verità sulla “lobby gay” sconvolge la Rai: ecco il botta e rispostaLo scontro tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci esplode in prima serata e porta alla luce una vicenda che sta agitando profondamente i corridoi...

Leggi anche: Rosalía: «La qualità che più apprezzo in un uomo? Che sia gay»

Contenuti utili per approfondire Rosalia Il mio uomo ideale Quello gay....

Argomenti discussi: La droga e il business dei fiori nei cimiteri: condannati 13 tra boss e gregari del Villaggio Santa Rosalia; Rosalia Lentini muore a 50 anni: lavorava nel settore immobiliare.

Rosalía: «La qualità che più apprezzo in un uomo? Che sia gay»La popstar catalana ha anche spiegato di non sentire il bisogno di definire rigidamente la propria sessualità: «Penso alla libertà. È questo che mi guida» ... vanityfair.it