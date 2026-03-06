Rooster | la nuova serie HBO con Steve Carell racconta padri figlie e la solitudine del nostro tempo

Durante la presentazione stampa di Rooster, la nuova serie HBO con Steve Carell, si è parlato di padri, figlie e di come la solitudine si rifletta nelle vite dei personaggi. La discussione ha toccato aspetti legati alle relazioni familiari e alle emozioni profonde che attraversano le protagoniste. La serie affronta temi quotidiani senza fronzoli, offrendo uno sguardo diretto sulla complessità delle relazioni umane.

C'è una frase che emerge quasi per caso durante la presentazione stampa di Rooster, ma che finisce per definire perfettamente l'anima della serie. "In fondo è uno show sulla solitudine", dice lo showrunner Matt Tarses. Non è una dichiarazione studiata, ma uno di quei momenti che rivelano più di quanto si voglia davvero dire. La serie segue Greg Russo, scrittore di una popolare saga di romanzi d'avventura il cui protagonista — Rooster — incarna tutto ciò che lui vorrebbe essere: coraggioso, istintivo, quasi mitologico. Quando Greg accetta un incarico come docente in un campus universitario del Massachusetts, la sua vita inizia lentamente a...