Rompono i vetri di una casa e fanno irruzione abusivamente | denunciati

Due persone hanno rotto i vetri di una casa di vacanze a Jesolo e sono entrate senza autorizzazione. Dopo aver fatto irruzione, si sono sistemate all’interno dell’immobile. La polizia è intervenuta e ha denunciato i responsabili. L’intervento ha portato all’identificazione dei due soggetti coinvolti.

Nei giorni scorsi a Jesolo la polizia del commissariato ha identificato tre persone che hanno violato un domicilio occupando abusivamente l'immobile Fanno irruzione in una casa di vacanze a Jesolo dopo averne rotto i vetri ed essersi accomodati all'interno abusivamente. Una presenza, quella di tre uomini, che non poteva passare inosservata e che ha fatto scattare la denunciata alla polizia del commissariato della località balneare. Tre le persone scoperte, identificate e denunciate per violazione di domicilio aggravata e occupazione abusiva di immobile. Una segnalazione era arrivata alla polizia in merito alla presenza di più persone che, rompendo il vetro di una porta-finestra si erano introdotte nell'appartamento di proprietà di una signora, facendo irruzione contro la legge e lasciando evidenti tracce della presenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Ladri fanno irruzione in casa mentre dormono: coppia di imprenditori rapinata a Molfetta

Taranto, 31enne si barrica in casa e getta la droga nel water: gli agenti fanno irruzione e lo arrestanoEseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Tamburi di Taranto.

Tutto quello che riguarda Rompono i vetri di una casa e fanno....

Temi più discussi: Tensione in Aula tra Tajani e Renzi, il vicepremier attacca: Più facile partecipare a conferenze ben pagate che tutelare gli Italiani; Arrestato il ladro seriale che distruggeva i vetri delle auto a Brescia; Terrore nel bus fuori strada. Passeggeri salvati dai finestrini; Dall'Iran a Venezia, l'attivista per i diritti umani Reza Rashidy: Vivere sotto le bombe fa impazzire. Adesso il regime chieda scusa.

Centro giovanile, in via Flavia regna il caos: vandali rompono i vetri e sfondano i muriANCONA Vetri infranti, muri bucati e cestini divelti. Regna il caos al centro di aggregazione giovanile di via Flavia, alla Baraccola. Un problema che sembra quasi più grande della chiusura ... corriereadriatico.it

Sassari, gli rompono i vetri dell’auto e rubano i regali di Natale: «Siamo abbandonati»Regalo di Natale per un automobilista sassarese. Stamattina ha trovato infranti in viale Trieste i piccoli vetri posteriori della macchina. Qualcuno ha sottratto i regali che l'uomo aveva comprato ... unionesarda.it

GoodMorning Genova. . #GMG MIDPOINT, narrazioni divergenti tra Zena e il mondo - Lorenzo Calza presenta “BROKEN STORIES” il canale YouTube sulle narrazioni dark e immaginifiche di Flavio Troisi. Dialogo sul tema: “storie che rompono la quinta paret - facebook.com facebook

I servizi consolari #Usa negli insediamenti in #Cisgiordania rompono un tabù: Washington nega un cambio di linea, ma sul terreno le colonie si espandono e le tensioni aumentano. #IspiDailyFocus -> bit.ly/4aERNvT x.com