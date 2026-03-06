Lunedì 9 marzo alle 20.00, la Roma Volley scenderà in campo alla Soevis Arena di Busto per una nuova partita contro la squadra locale. Si tratta di un ritorno in campo tra le due formazioni, che si sfideranno nuovamente dopo una partita che ha fatto registrare un record. La sfida si svolgerà davanti a un pubblico presente all’interno della struttura.

Lunedì 9 marzo alle ore 20.00, le due squadre torneranno ad affrontarsi alla Soevis Arena, per una sfida che promette nuovamente spettacolo “Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani“. La celebre frase di Nando Martellini, storica voce della semifinale dei Mondiali di calcio del 1970 tra Italia e Germania Ovest, potrebbe descrivere perfettamente quanto accaduto nel match tra SMI Roma Volley e Futura Volley Giovani Busto Arsizio. La gara d’andata, giocata il 15 febbraio, è infatti entrata negli annali della pallavolo italiana: le giallorosse si sono imposte al tie-break dopo una maratona di 2 ore e 42 minuti di gioco, eguagliando il record di durata stabilito nel 2021 da Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley a Busto per il remake della sfida record

Roma Volley da record: Busto ko al tie-break, Perovi? trascina le Wolves | VIDEO INTERVISTEUna maratona da record premia la SMI Roma Volley, che supera al tie-break la Futura Volley Busto Arsizio al termine di quella che, almeno finora,...

Leggi anche: Roma Volley, le Wolves a caccia di un altro successo contro Busto Arsizio

Una raccolta di contenuti su Roma Volley.

Temi più discussi: 1a Giornata Ritorno 01-03-2026 – Pool Promozione A2 Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA; La Smi Roma volley si impone 3-2 sul Padova. Ora è quinta in pool promozione; Pool Promozione: tutto invariato in vetta alla classfica; Pallavolo A2F Promozione – La capolista Brescia ospita la ferita Trento, Roma-Padova è una sfida per il quarto posto.

Nel turno infrasettimanale riflettori su Valsabbina-Trento e Talmassons-MelendugnoPrima e seconda, divise da un punto, si confrontano a distanza affrontando entrambe impegni delicati. Roma cerca il bis contro Padova, Costa Volpino ospita Fasano ... corrieredellosport.it

Roma Volley, le Wolves dominano Busto nel match più lungo di sempreIl 3-2 della SMI Roma Volley ai danni della Futura Volley Busto Arsizio resterà ... msn.com

Ringraziamo Roma Volley Femminile per la splendida ospitalità e per l’accoglienza riservata al nostro gruppo. Complimenti alla squadra per la vittoria nel match del Pool Promozione in A1. L’incontro si inserisce nel progetto “Allenare il Futuro”, un percorso ch - facebook.com facebook

Terza trasferta consecutiva per la SMI Roma Volley Club femminile che, domenica 1° marzo, andrà in Puglia per affrontare la Olio Pantaleo Volley Fasano, una trasferta insidiosa dopo il combattuto match d’andata al Palazzetto di Roma che ha visto prevalere l x.com